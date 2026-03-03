今日3日(火)の夜は、全国各地で皆既月食が起こります。皆既月食とは、月が地球の影に入ることで赤銅色に見える現象です。皆既食となる午後8時頃から午後9時頃にかけては雨や雪の降る所が多いですが、南西諸島の一部や九州南部、四国の太平洋側では晴れて、見られるチャンスがありそうです。なお、3月の満月はワームムーンと呼ばれます。皆既月食が起こる時間は今日3日(火)の夜は、東の空からのぼる満月にご注目ください。全国各地