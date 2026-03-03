過去10年の傾向から勝ち馬を探る「uptoデータ」。今週は皐月賞TR「弥生賞ディープインパクト記念」を分析する。本番と同じ中山芝2000メートルを舞台に行われる一戦。データ班のイチ推しは、中山新馬戦でのパフォーマンスが強烈だったあの馬だ。 《キャリア》2戦【2・3・2・15】、3戦【4・4・4・22】、4戦【2・1・3・12】。軸はこの範囲から選ぶのが妥当。5、6戦も各1勝を挙げている。対して1戦（0戦含む）は【0・1・0・8】