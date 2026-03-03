タイダルロックは前走・京成杯4着。9番人気と評価は低かったが、後方からメンバー2位の上がり3F34秒2で鋭く伸び、勝ち馬グリーンエナジーからは0秒3だった。武井師は「（26日の）1週前追いは折り合いを確認したが、しっかり折り合えていた。この馬の長所はコントロールしやすい点。前走よりいい状態で放牧から戻ったので反応も良くなっています」と上積みを感じている。