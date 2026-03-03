京成杯8着のアメテュストスは2月26日の1週前追いでWコースで5F67秒4〜1F11秒7（いっぱい＝重馬場）。加藤士師は「放牧に出して順調にきています。（26日は）馬場を考えれば、時計も出ています」と手応え。中山2000メートルは2歳秋の芙蓉S2着、前走は勝ったグリーンエナジーから0秒5差。「同じコースで競馬がしやすいと思うし、前走も悪くない。ここでも十分やれるはず」と好走を祈った。