関東馬ショウナンカリスが得意の1400メートルで桜切符を狙う。前走・阪神JF（7着）は中団から伸びかけたが善戦止まり。加藤士師は「前走は頑張ってくれましたが、結果的に大外枠（18番）がつらかった」と敗因を語る。昨秋ファンタジーS（2着）で勝ち馬フェスティバルヒルと首差接戦した1400メートル。「状態は凄くいいし、輸送は慣れている馬。この距離はレースもしやすい。展開次第でチャンスはあると思う」と桜花賞の優先