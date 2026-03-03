女優の田中麗奈（45）が2日、都内で主演映画「黄金泥棒」（監督萱野孝幸、4月3日公開）の完成披露上映会に出席した。普通の主婦が金に魅せられ、「秀吉の金茶碗」の強奪計画を立てるコメディー。「泥棒と聞くだけで心をくすぐられるところがある。撮影中もずっとワクワクしていました」と振り返った。劇中で使用した「金のタコ焼き器」が登場。約3キロで2億円以上というお宝と“再会”し「実際に焼いて食べたんです。ご利益