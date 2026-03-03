ニシノティアモは破竹の4連勝で前走・福島記念で重賞初V。その後は充電を図り、中山牝馬Sで始動する。津村が騎乗した1週前追いはWコースの3頭併せで6F82秒1〜1F11秒1。強烈な伸びは目を引いた。上原佑師は「（騎乗した）津村ジョッキーも褒めてくれました。以前はやると体が減るような面があったが、今回は450キロ台（前走444キロ）をキープできています。競馬が上手で今回も楽しみ」と重賞連勝を視界に入れていた。