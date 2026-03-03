「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、阪神３−３韓国代表」（２日、京セラドーム大阪）阪神は韓国代表に引き分けた。先発の才木浩人投手は初回に１死一、二塁のピンチを招くと連続適時打を浴び、３回５安打５奪三振２失点でマウンドを降りた。打線は二回、中川勇斗捕手の右前打で一、三塁の好機に高寺望夢内野手が中堅犠飛、小野寺暖外野手の左翼適時二塁打、伏見寅威捕手が中前適時打を放ち