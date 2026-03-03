大詰めを迎えたベルギーリーグのレギュラーシーズン、３月１日にはヘンク対ヘントの直接対決が組まれ、ホームチームが３−０で完勝。８位だったヘンクがプレーオフ１出場圏内の６位にジャンプアップした。一方、６位からプレーオフ１圏外の７位に順位を落としたヘントには大きなダメージが残った。伊東純也は千両役者。３日前、EL決勝トーナメント進出をかけたディナモ・ザグレブとのプレーオフの延長前半10分で、ヘンクの勝ち