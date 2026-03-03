5歳馬エセルフリーダは前走・初富士Sで4コーナー3番手から粘り強く伸びてV。3歳春のオークス（8着）に挑んだ期待馬が待望のオープン入りを果たした。武藤師は「もっと早くオープン入りしても良かったけど、体も充実して良くなりました。前走（2000メートル）の前半の行きっぷりを見ると、1800メートルでも大丈夫。中山で結果を出しているし、重賞でも楽しみ」と3勝マークの中山で重賞初Vを見据えた。