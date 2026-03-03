歌手の小柳ルミ子（73）が2日、都内で3日発売の新曲「愛は輪廻転生」の発表会を行った。脚を大胆に露出した金色のドレス姿で登場。今年はデビュー55周年の節目で「この曲でもう一花咲かせたい。ヒールを履いて脚を出して動ける70代でいられたら」と気合をみなぎらせた。大のサッカー好きで、特にアルゼンチン代表FWメッシのファン。曲のタイトルにちなみ「生まれ変わるなら？」の質問に「歌って踊れるメッシになりたい」と答