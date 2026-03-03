Hey！Say！JUMP八乙女光（35）が2日、都内で主演舞台「小さな神たちの祭り」の製作発表に出席した。内館牧子さんの同名小説が原作で東日本大震災で家族を失った青年が再び前に進む姿を描く。八乙女は宮城県出身。震災当時は東京におり「知っている町が変わっていく状況。何かしたいけど何もできない無力さに凄く悔しさを抱いた」と振り返った。15年がたち今作に出演することになり「やる気に満ちあふれております。日常がど