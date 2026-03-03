◆ＷＢＣ強化試合オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）最後はズバッと決めた。７回２死走者なし。「どこかで使いたいねと（捕手の若月と）話していた」と菅野がフルカウントから左打者の渡部に内角ツーシームで見逃し三振に斬った。巨人時代の２４年１０月２１日以来４９７日ぶりの日本での実戦で２回無安打無失点。「立ち上がりバタついてしまいましたが、２イニング目はある程度球を操ることができました。いい登