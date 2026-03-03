巨人・則本が２日、開幕まで残り１か月を切った中で本格的なギアチェンジを宣言した。新天地での初キャンプは故障なく完走。若手主体の投手陣でも屈指の練習量で自らを鍛え上げ「やりたいことはできた」と１か月間を総括した。見据える先は開幕ローテ入りからの年間フル稼働。「いよいよやな、と。ここからは過程とかじゃなく、結果を求められる」と目の色を変えた。移籍に際し新調したグラブは、プロ１年目に使っていた時と同