巨人の阿部慎之助監督（４６）が２日、１軍の開幕ローテ候補１３投手の先発調整継続を明言した。新戦力の加入もあり競争が激化。オープン戦中の１、２軍の入れ替えは投手、野手ともに「今のところ考えていない」とし、「先発候補の人はずっとそれで調整してもらう」との方針を示した。キャンプでは開幕投手筆頭候補の山崎、楽天から移籍の則本、新外国人のウィットリー、ハワード、マタ、ベテランの田中将、新人の竹丸、山城が