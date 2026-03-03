◇強化試合阪神3―3韓国（2026年3月2日京セラドーム）藤川阪神は海外勢に負け知らずだ。若虎の活躍もあって韓国代表にドロー。昨年は米大リーグのカブスとドジャースに2連勝しており、昨年の監督就任後、国際試合は3戦2勝1分けになった。2点を追った2回の3得点は、5番以降に並べた20代前半の前川、中川、高寺が絡んだ。藤川監督は胸のすく思いだった。「（韓国代表に）胸を借りるつもりで、若い選手を5番以降に起用し