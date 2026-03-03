球春到来を告げる「第80回JABA東京スポニチ大会」は、7日に開幕する。今秋ドラフト候補に挙がるセガサミー・尾崎完太投手（24）は、今年最初の公式戦に臨む。みなぎる自信を抑えられない。セガサミーで3年目を迎えるプロ注目の最速150キロ左腕・尾崎は「プロに行けるなっていう確信がある。結果を残せると思っている」と言い切った。野球ゲームのパワフルプロ野球には「寸前×」という勝負どころで能力が落ちる項目がある。