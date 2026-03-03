◇強化試合阪神3―3韓国（2026年3月2日京セラドーム）阪神・伊原が4回から2番手で登板し、1イニングを3者凡退に抑えた。1死からはドジャースで大谷の同僚の金慧成（キム・へソン）をカウント2―2から外角直球で見逃し三振。「ちょっと高くてボールかなという感じでしたが、ストライクで良かったです。もう少し精度を高めていく必要があると思います」オープン戦初戦だった2月21日の中日戦（北谷）でも2回を1安打無失点。