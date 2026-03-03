◇強化試合阪神3―3韓国（2026年3月2日京セラドーム）阪神は2日、韓国代表との強化試合に3―3で引き分けた。先発の才木浩人投手（27）は初回に2失点するなど、3回5安打2失点。一方で、キャンプ中に取り組んだ「新フォーク」などで5三振を奪い手応えも得た。WBCで対戦する侍ジャパンにとっても参考となる投球。リーグ連覇を目指すシーズンへ向け、順調ぶりをアピールした。出はなをくじかれても、そのまま終わらないのが