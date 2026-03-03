◇強化試合阪神3―3韓国（2026年3月2日京セラドーム）【阪神・藤川監督語録】▼李政厚（イ・ジョンフ）を見習えコンタクトする時の打球音はさすがの強さだなと感じた。センター前、レフト前、どちらも素晴らしい反応だった。うちの打者も見習うべきところが多いと感じた。▼柳賢振（リュ・ヒョンジン）は健在私が現役の時から知っているし、ピッチングの幅はベテランになっても素晴らしい。韓国代表からしたら、気