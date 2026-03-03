球春到来を告げる「第80回JABA東京スポニチ大会」は、7日に開幕する。今秋ドラフト候補に挙がるパナソニック・柿本晟弥投手（23）は、今年最初の公式戦に臨む。名門の命運を託されるのは、パナソニック入社2年目を迎えた151キロ右腕・柿本だ。「スポニチ大会から集中して、その後の都市対抗、日本選手権につなげていきたい」順調な調整ぶりを証明したのは、今季初実戦となった薩摩おいどんリーグの明治安田戦だった。先発