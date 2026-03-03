◇強化試合阪神3―3韓国（2026年3月2日京セラドーム）「9番・捕手」で先発マスクを託された伏見が、2―2の2回2死二塁から一時勝ち越しとなる中堅への適時二塁打を放った。カウント2ボールからの直球を叩き「積極的にスイングできた。一球で仕留められたのは良かった」と“虎初打点”にうなずいた。才木とのコンビでも、直球主体で2失点した初回から一転、2、3回は要所に変化球を織り交ぜて韓国打線を翻弄（ほんろう）し