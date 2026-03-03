阪神・伊藤将が大谷斬りを誓った。3日の強化試合・日本代表戦で先発する左腕。甲子園での残留練習ではショートダッシュとキャッチボールで最終調整を終えた。対戦したい打者に大谷の名前を挙げ「めったに対戦できる機会はない。低めに丁寧に投げていけたら」と意気込んだ。開幕ローテーション入りを狙う立場として、「結果を求めていきたい」と無失点にこだわる姿勢を見せた。