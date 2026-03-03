◇強化試合阪神3―3韓国（2026年3月2日京セラドーム）阪神・岩崎が今年初の実戦登板で上々の仕上がりを見せた。3―3の9回に7番手として登板。先頭打者に四球を与えるなど無死一、二塁のピンチを背負ったが、中飛で1死とした後に2者連続三振に仕留め、無失点で終えた。「ケガなく終われた。（実戦登板が）最初ですし、それでいいかなと思います」今季もブルペンの核としてチームを支える左腕は「まだ先は長いので。開幕ま