新潟県内各地で平年を超える積雪となる中、家を出る際の玄関から道路までの除雪の負担を軽減しようと、新潟県長岡市が開発を進めているトンネルが報道陣に公開された。除雪時間が1時間半から5分に短縮され、費用も抑えられるというトンネルとは？ ■「除雪作業が日頃の負担に」負担軽減へ“雪トンネル”設置 側道に高く雪が積もる新潟県長岡市山古志地区の公営住宅前に設置されていたのは“雪トンネル”、その名も『ゆきみちク