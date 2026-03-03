春の訪れを感じさせる花、『パンジー』と『ビオラ』をご紹介します。ガーデニング初心者にもおすすめだということです。 柔らかな日差しに包まれた3月2日朝の新潟市中央卸売市場。【氏田陽菜アナウンサー】「春らしく暖かい日が増える中、今続々と入荷しているのが鮮やかなパンジーとかわいらしい色合いのビオラです」どちらもスミレ科に属していて、見た目がよく似ていますが…【新花総務部池田紀行