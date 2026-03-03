今秋ドラフト上位候補で、今春の選抜大会に出場する山梨学院の投打「二刀流」菰田陽生投手（２年）が２日、山梨県甲府市で練習を公開し、“好相性”の甲子園で自己最速１５２キロを更新すると意気込んだ。「（甲子園は）今までで一番投げやすい。大きい舞台になればなるほど力が出せるのもある。やっぱり自分の１５２キロを超えたらうれしい」今オフの練習は投手に専念し、ブルペンでの投球頻度を増やした。週４日、毎回８０