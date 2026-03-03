ポンドドルは一旦１．３３ドル台前半まで下落したものの買戻しも出ており、１．３４ドル台に戻している。本日は２００日線と１００日線を下回っており、１月の上昇を完全に帳消しにしている。きょうの下げでオプション市場では下値警戒感がさらに強まっており、１週間物は６月以来の弱気ムードとなっている。一方、ポンド円は円安の動きから２１１円近辺に上昇し、２１日線の上を回復している。 ストラテジストからは