◆ＷＢＣ強化試合オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンのＲソックス・吉田正尚外野手（３２）が２日の強化試合・オリックス戦に「５番・左翼」で出場すると、５回１死で右翼５階席へチーム初安打となる特大のソロを放った。第３打席では右安打をマークしマルチ安打。前回２３年ＷＢＣで大会史上最多１３打点を挙げたＷＢＣ男が古巣の本拠地で勝負強さを見せつけた。侍ジャパンの吉田が、きれいな軌跡を