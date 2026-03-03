誰もが目を丸くした。１軍休養日の２日午前１０時５９分。リチャード内野手（２６）が、Ｇ球場の室内練習場に現れた。那覇キャンプを打ち上げ、１日に帰京したばかり。「練習日と間違えました！」。全体練習は３日午前９時からスタート予定で、本来なら遅刻となる時間帯の登場だ。休日返上の決意を悟られまいとした、照れ隠しの“リチャ節”だった。その覚悟を裏付けるように、体から湯気を立てて振り込んだ。室内でティー打撃