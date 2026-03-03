「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、阪神３−３韓国代表」（２日、京セラドーム大阪）四回から２番手で登板した阪神・伊原陵人投手が１回を三者凡退に抑えた。春季キャンプＭＶＰ９選手の中でも、藤川監督が“最上級”に評価した左腕が韓国打線を見事に料理。当面は中継ぎ起用も考えられる中、準備は万全と言わんばかりの快投だった。オープン戦とは異なる緊張感が充満するドーム内で、伊原