広島の林がチームの全体練習後、育成2位の岸本（四国・徳島）とともに志願の居残り特打に汗を流した。屋内練習場でマシン相手に約40分間。沖縄2次キャンプ第1クールこそ快音を連発していたものの、オープン戦は11打数1安打と低調。1日の楽天戦でも「内容が悪い」（新井監督）として2打席で交代した。「投手に対応できていない。（楽天戦で）差し込まれたので、なぜなのか考えて練習した。もう結果を残すだけ」と名誉挽回を誓