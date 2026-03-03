「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、阪神３−３韓国代表」（２日、京セラドーム大阪）阪神は２日、ＷＢＣ韓国代表との強化試合で引き分けた。藤川球児監督（４５）が評価したのは“キャンプＭＶＰトリオ”の躍動だ。一時逆転に成功した二回は中川勇斗捕手（２２）、高寺望夢内野手（２３）、小野寺暖外野手（２７）が得点に絡んだ。春季キャンプから鍛錬を積んできた“球児チルドレン”たち。