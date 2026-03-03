開幕投手に指名された中日の柳裕也投手が、2年ぶり2度目の大役に「あの空気感は1年に1度しかない。しっかり役目を果たしたい」と意気込んだ。2月27日には侍ジャパンとの壮行試合で先発し、2本塁打を浴びるなど課題を残していた。それでも井上監督が「評価が下がるわけではない」と、揺るがぬ信頼を寄せた31歳のベテラン。「うれしさよりもプレッシャーや責任の方が大きい。任された意味を考えながらやっていきたい」と引き締め