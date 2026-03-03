「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、阪神３−３韓国代表」（２日、京セラドーム大阪）強敵相手にしっかり収穫を得た。先発した阪神・才木浩人投手は立ち上がりこそ苦しむも、３回２失点で５奪三振。「フォークの感じも良かったし、真っすぐの微調整だけかなというところ。あとはイニングを投げながら」と納得のマウンドを振り返った。改良してきたフォークが効いた。初回、２点を失い、なお