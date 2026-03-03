◇強化試合オリックス３―4侍ジャパン（2026年3月2日京セラＤ）今季初の本拠・京セラドームでオリックスナインが持ち味を存分に発揮した。強敵相手に勢いを呼び込んだのは先発マウンドに上がった2年目の寺西だ。初回1死では大谷相手に最速153キロを計測する全球ストレートの真っ向勝負。2―2からの6球目は普段の二段モーションからクイックにシフトしてタイミングを外し、左飛に仕留めた。「試合前に森（友哉）さんから