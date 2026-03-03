3月3日（火）の「相席食堂」は、ひな祭りの日にちなんだ「桃の節句相席」。桃＝“ピンク”にゆかりのある人物の相席旅をお届けする。 ©ABCテレビ 静岡県袋井市にやってきたのは、お笑いコンビ・ピンクの電話の“よっちゃん”こと清水よし子。1980年代後半から90年代にかけ、相方・竹内都子との凸凹コンビで大人気だった彼女も現在67歳。しかし、おなじみの「よっちゃんです！」という元気なハイトーンボイスは健在。