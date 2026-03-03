「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、阪神３−３韓国代表」（２日、京セラドーム大阪）昨秋のトレードで日本ハムから新加入した阪神の伏見寅威捕手（３５）は２日、ＷＢＣ韓国代表との強化試合に「９番・捕手」で先発出場し、二回２死二塁から一時勝ち越しとなる安打を放ち、“移籍後初打点”を記録した。捕手としても韓国打線の一挙手一投足に目を光らせ、積極性を警戒。ライバル国のデータを