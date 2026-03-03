侍ジャパンのサポートメンバーを務めた広島・佐藤柳がチームの全体練習に合流し、逆転での開幕1軍入りを誓った。今春キャンプを2軍で始動した2年目の左腕。数多くの収穫を得た中で、満を持して昇格を果たし「まずは1軍に残ること。下からのスタートなので他の人より結果を出さないといけない。生き残れるように頑張りたい」と意気込んだ。2月下旬の宮崎合宿とソフトバンク戦に参加。アドバイザーを務めたパドレス・ダルビッシ