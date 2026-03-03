オリックスは2日、公式戦開幕となる27日の楽天戦（京セラドーム）の始球式を人気アイドルグループ「なにわ男子」の藤原丈一郎が務めると発表した。熱烈なオリックスファンとして知られる藤原が始球式に登板するのは5年連続5度目。「なにわ男子デビュー5周年に5年連続5回目の始球式！5という数字に縁を感じます！GO！GO！バファローズの気持ちで全力投球がんばります！」などとコメントした。