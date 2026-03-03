「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、阪神３−３韓国代表」（２日、京セラドーム大阪）投手の足元を襲う鋭い打球が、瞬く間に二遊間を抜ける。全力で一塁を回った阪神ドラフト２位・谷端将伍内野手（日大）が左拳をベンチに向けた。対外試合６戦、１５打席目で生まれた待望の“初安打”。試合後は「とりあえず１本出たので。本当にホッとしたという感じですね」と正直な思いを吐露した。四回