セリエA 25/26の第27節 ピサとボローニャの試合が、3月3日02:30にアレーナ・ガリバルディにて行われた。 ピサはラフィウ・ドゥロシンミ（FW）、ステファノ・モレオ（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボローニャはニコロ・カンビアーギ（MF）、サンティアゴ・カストロ（FW）、フェデリコ・ベルナルデスキ（FW）らが先発に名を連ねた。