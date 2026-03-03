３月１日に行われたプレミアリーグ第28節、マンチェスター・シティとの一戦でも、リーズの田中碧に出場機会は訪れなかった。これでリーグ戦では５試合連続で出番なしだ。最後にスタメンに名を連ねたのは、12月15日のブレントフォード戦。その後は１か月にわたって終盤での投入が続き、２月に入ってからはピッチに立つこともなくなった。主軸としてチャンピオンシップ（２部）で優勝と昇格に貢献した昨季、アーセナルのデクラ