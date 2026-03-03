◇強化試合侍ジャパン 3―4オリックス（2026年3月2日京セラD）侍ジャパンのDeNA・牧が意地を見せた。2―4の9回2死一、二塁から椋木の直球を捉えて左翼線へ適時二塁打。一塁走者だったサポートメンバーの仲田（西武）の本塁憤死で試合終了になっても「集中して打てた。（本番までに）チーム全体でいい仕上がりができるようにしたい」とうなずいた。二塁守備では初回に併殺を狙った一塁送球がそれて3点目を献上する失策