テレビ朝日が日曜朝に視聴者参加型の子供番組を誕生させる。午前8時からの30分枠で、タイトルは「よ〜い！スターと！トビダスクール」（4月5日スタート）。小中学生を中心に絶大な人気を誇るユーチューバーの3人組「竹下☆ぱらだいす」、しなこ（29）らが進行を務める学園エンターテインメント。「自分だけのピカピカを見つけたい！」を条件に入学する子供たちとメーク、ダンス、料理などのさまざまな企画で盛り上がっていく。