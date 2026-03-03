◇強化試合侍ジャパン 3―4オリックス（2026年3月2日京セラD）侍ジャパンでドジャースの山本が試合前練習に参加し、ルーティンの「やり投げ」トレーニングや50〜60メートルほどの距離でのキャッチボールで調整。17〜23年に所属した古巣オリックスの本拠地のファンも大いに沸いた。SNSではオリックスの5番手で登板した右腕・山崎とのツーショットを公開。「オリックスの同期入団で同い年」と文字を添えた。6日の1次ラウン