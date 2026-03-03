東京ドームで行われるWBC1次ラウンドC組の主催者は2日、入場者による写真や動画の投稿について、NPBの規程を適用すると発表した。「あらゆる写真、動画」の投稿を禁じていた元々のチケット規約から緩和される。京セラドームでの強化試合も同じ扱いとなる。NPBでは昨季からSNS投稿の規制が導入されたが、制限が厳しすぎるとの声が上がり9月に緩和された。現在は写真についての制限はなく、プレー中の動画は試合終了後に60秒以内