◇強化試合侍ジャパン 3―4オリックス（2026年3月2日京セラD）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンは2日、オリックスとの強化試合に臨み、3―4で敗れた。「2番・DH」で出場したドジャースの大谷翔平投手（31）は3打数無安打も、チームの新パフォーマンス考案を北山亘基投手（26）に厳命。前回大会ではやった「ペッパーミル」に続き、北山の「お茶ポーズ」をナインが披露した。採用は持ち越しと