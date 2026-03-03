北海道・知床沖で起きた遊覧船沈没事故の裁判で、運航会社の社長・桂田精一被告の被告人質問が行われました。桂田被告は「条件付き運航の話が出たかは覚えていない」と証言しました。（鷲見記者）「いま報道陣に向かって一礼をして釧路地裁に入っていきました。３日間の被告人質問で何を語るのでしょうか」いつものようにマスク姿であらわれたのは、「知床遊覧船」の社長・桂田精一被告です。法廷ではそのマスクを外すとー（