◇強化試合侍ジャパン 3―4オリックス（2026年3月2日京セラD）快音は響かなかったが、存在感は際立った。侍ジャパンは3番・カブスの鈴木、4番・ホワイトソックスの村上で合流後初実戦に臨んだ。本大会でも大谷の後を打つ可能性が高い鈴木は、2打数無安打。広島時代の応援歌が耳に入らないほど打席で集中していたが「翔平の（応援歌）も久しぶりに聞けた。懐かしいなと思いながらネクスト（次打者席）にいた」と笑った。